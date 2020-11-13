Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко покорила поклонников непривычной прической с рыжими волосами

Фото актрисы, которая полюбилась многим благодаря роли Валюхи в сериале «Сваты», появилось на ее фан-странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке актриса позирует в свободном черном платье в белый горошек. Ее образ дополняют бусы и черно-белый браслет.

При этом внимание к себе привлекает непривычная прическа актрисы. В «Сватах» ее героиня большую часть времени была показана с более темными и длинными волосами. Однако на фото Кравченко можно увидеть с совсем короткой стрижкой и светло-рыжим цветом волос.

Поклонники активно обсуждают такой образ актрисы в комментариях к снимку. Судя по всему, эта прическа большинству пришлась по душе.

«Всех с днём доброты», «Рыжей тоже хорошо, даже моложе, ваше укусно и усё просто, так сейчас дома говорим для прикола», «Хорошего настроения Вам», «Как же я Вас люблю, ценю и уважаю!», «Отличная причёска и цвет волос», «Умница, талант! Красавица! Хороший человек, замечательная, любимая актриса», «Красавица талантище», «Новый образ. Красиво!», «Танечка, вы просто одно очарование, да к тому же моя землячка!», «Голубушка вы наша Валюша.», «Кралечка, и очень красивое платье», - пишут люди в комментариях к снимку.

Напомним, Валюха из «Сватов» не сдержала чувств и прильнула к Добронравову: «Вот она настоящая любовь».

Как сообщала Politeka, Валюху из "Сватов" застукали, как она влюбленно "поедала" Добронравова: "Готова каждый день...".

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" показала нежную любовь к Добронравову и заворожила ярким образом: "Ах, этот взгляд".