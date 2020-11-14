Голлівудська актриса Анджеліна Джолі зачарувала розкішним вбранням з оголеною спиною

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси в Instagram з'явився архівний знімок із зіркою. На фото ще молода Джолі позувала у вельми відвертому вбранні.

Анджеліна вибрала для зйомки чорну сукню з глибоким вирізом на спині. Вона сперлася об стіну, ледь вигнувши спину. Волосся у красуні було коротким, що додало фото особливого шарму. На фото можна розгледіти татуювання тигра, яке Джолі зробила дуже давно. Зараз у актриси практично вся спина покрита малюнками.

Варто відзначити, що раніше Джолі славилася своїм зухвалим характером і божевільними вчинками. Актриса постійно знімалася у відвертих і зухвалих фотосесіях. Сьогодні зірка розгубила свій шарм. Вона сильно схудла і зосередилася на вихованні дітей.

Раніше ми писали, що на фан-сторінці згадали архівне фото, на якому Джолі позувала на стільці зі спущеним платтячком. Актриса на цьому фото перебувала на піку своєї кар'єри. Саме в цей час зірка брала участь в касових проектах. Приблизно в цей же час вона зустріла Бреда Пітта, з яким створила сім'ю.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі без ліфчика возз'єдналася з природою, влаштувавши дикі ігри з жеребцем: «перебір».

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