Голлівудська актриса Анджеліна Джолі зачарувала пікантним виглядом в тісному корсеті

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явився рідкісний архівний знімок зірки, на якому вона позувала в корсеті. Предмет гардероба був туго затягнутий у неї на талії в результаті чого, фігурка актриси виглядала ще більш спокусливою. Пишний бюст Джолі помістився в чарівні чашечки корсета.

Актриса підняла руки і зібрала волосся, щоб шанувальники змогли розгледіти її чуттєві ключиці і підкачані руки.

"Ранок", - підписали фото автори аккаунта.

За кілька годин фото зібрало кілька відгуків.

"Доброго ранку, це прекрасний щасливий день", "Любов моя", "яка ж вона красива", "завжди рідна", "Ангел у плоті", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, зараз Анджеліні Джолі 45 років. Вона виховує шістьох дітей, трьох з яких народила в шлюбі з актором Бредом Піттом. В молодості Анджеліна була відома своїм зухвалим і скандальним характером. Вона справно працювала на знімальному майданчику, але в особистому житті зірки завжди відбувалися дивні події.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі спустила сукню з плечей, завороживши зухвалим поглядом. Красуня сиділа на стільці, трохи спустившись з нього. Виглядала вона чудово.

Нагадаємо, що безсоромна Анджеліна Джолі виставила напоказ соковитий бюст, обтягнутий прозорою сіткою: королева епатажу.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі зняла весь одяг, ледь прикрившись шовковим простирадлом:"ідеальна".

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