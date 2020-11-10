Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі наробила галасу пікантними кадрами з конем

Як повідомляє Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок з'явилося фото з вельми провокаційної зйомки актриси. Джолі позувала в одних штанях, скинувши весь одяг вище пояса. Красуня фотографувалася з білим конем, влаштувавши з ним справжні дикі ігри. Актриса притискалася до жеребця, забуваючи при цьому прикрити свої пишні груди. Крім цього, на одному з кадрів зірка дозволила коню доторкнутися до свого бюста.

Варто відзначити, що не всі оцінили зухвалу зйомку актриси. У коментарях під постом залишили як позитивні, так і негативні відгуки.

"Це вже занадто", "Я люблю тебе", "хоробра жінка", "хотів би я бути конем", "красива", "вогонь", "перебір", "це провокація!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, раніше у Анджеліни Джолі була вельми скандальна репутація. Вона здійснювала масу необдуманих вчинків, про які не втомлювалася писати преса. Однак після народження дітей актриса сильно змінилася. Сьогодні вона зовсім інша людина.

Варто відзначити, що сьогодні зірка рідко бере участь у відвертих зйомках і віддає перевагу стриманим скромним вбранням.

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