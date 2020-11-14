Голливудская актриса Анджелина Джоли очаровала роскошным нарядом с обнаженной спиной

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы в Инстаграм появился архивный снимок со звездой. На фото еще молодая Джоли позировала в весьма откровенном наряде.

Анджелина выбрала для съемки черное платье с глубоким вырезом на спине. Она облокотилась об стену, едва выгнув спину. Волосы у красотки были короткими, что придало фото особого шарму. На фото можно рассмотреть татуировку тигра, которую Джоли сделала очень давно. Сейчас у актрисы практически вся спина покрыта рисунками.

Стоит отметить, что ранее Джоли славилась своим дерзким характером и сумасшедшими поступками. Актриса постоянно снималась в откровенных и вызывающих фотосессиях. Сегодня звезда растеряла свой шарм. Она сильно похудела и сосредоточилась на воспитании детей.

Ранее мы писали, что на фан-странице вспомнили архивное фото, на котором Джоли позировала на стуле со спущенным платьицем. Актриса на этом фото находилась на пике своей карьеры. Именно в это время звезда участвовала в кассовых проектах. Примерно в это же время она встретила Брэда Питта, с которым создала семью.

Напомним, что Анджелина Джоли без лифчика воссоединилась с природой, устроив дикие игры с жеребцом: «Перебор».

Как сообщала Politeka, что соблазнительная Анджелина Джоли довела до мурашек видом в тугом корсете: «Ангел во плоти».

Также Politeka писала, что бесстыжая Анджелина Джоли сняла всю одежду, едва прикрывшись шелковой простыней: «Идеальная».