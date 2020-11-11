Голлівудська актриса Анджеліна Джолі звела з розуму видом без одягу

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося архівне фото, на якому зірка постала абсолютно голою. Безсоромна актриса прикрилася лише шовковим простирадлом, через яке проглядався її пишний бюст.

Джолі недбало тримала простирадло таким чином, що її стегна були оголеними. На додаток до гарячого образу, зірка хижо дивилася в кадр, змушуючи червоніти найсміливіших шанувальників.

Варто відзначити, що на фото можна розгледіти соковиту фігуру Джолі, від якої сьогодні не залишилося і сліду. Як відомо, за останні роки Анджеліна сильно схудла. На більшості фото, зроблених папараці, вона виглядає болісно худою.

Під фото із зіркою шанувальники залишили кілька захоплених відгуків. Як відомо, сама Джолі не має сторінки в Instagram.

"Божественна краса», «Моя королева», «Моя красуня», «чарівно», «ідеально», "Люблю тебе", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі підкорила видом в прозорій сукні. Ще молода актриса сиділа на дивані в повністю прозорій сукні. На фото у зірки була коротка стрижка.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі без зайвої скромності посвітила бюстом у розпусній сукні: солодка цукерка.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі без ліфчика возз'єдналася з природою, влаштувавши дикі ігри з жеребцем: «перебір».

Також Politeka писала, що грайлива Анджеліна Джолі розслабилася і, задерши сукню, показала не тільки бюст: дика троянда.