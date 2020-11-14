Російська співачка українського походження Наташа Корольова була приголомшена новиною про смерть актора Армена Джигарханяна

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка залишила теплий пост у пам'ять про великого артиста, передає Politeka.net. Як видно з написаного, смерть цієї людини стала ударом і для самої артистки.

"Сьогодні на 86 році життя зупинилося серце дивної людини, приголомшливого актора Армена Борисовича. За довге і непросте життя ви нас порадували геніальними ролями і постановками, ваші герої живуть в наших серцях... Не витримало сердечко..." , – йдеться в публікації.

При цьому Корольова впевнена, що Джигарханян міг би ще пожити, якби не одне але: "криваві" телешоу, які його підкосили після розлучення з Інною Цимбалюк-Романовською.

"Ви назавжди залишитеся з нами !Царства небесного!🙏 🏻 🙏 🏻 🙏 🏻 ", – написала артистка, прикріпивши фото, на якому вона зображена поруч з уже актором.

"Помер не просто актор...Померла людина, творчість якоъъ зробило його близьким родичем для багатьох і багатьох сімей на пострадянському просторі. Велика втрата. Спочивай з миром, Метр", "не можу поставити лайк(( тому що ця новина мене не радує ((це був актор від Бога))!! Яскравий, незабутній і неповторний!!! Вічна йому пам'ять!!!❤ ️", "Ех, легенди не стало. Багате подіями життя. Тому я завжди кажу, треба жити тут і зараз, ловити кожну мить. 🙏»...», – пишуть у коментарях шанувальники зірки.

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