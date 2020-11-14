Российская певица украинского происхождения Наташа Королева была ошеломлена новостью о смерти актера Армена Джигарханяна

На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда оставила теплый пост в память о великом артисте, передает Politeka.net. Как видно из написанного, смерть этого человека стала ударом и для самой артистки.

«Сегодня на 86 году жизни остановилось сердце удивительного человека, потрясающего актёра Армена Борисовича. За долгую и непростую жизнь вы нас порадовали гениальными ролями и постановками, ваши герои живут в наших сердцах... Не выдержало сердечко...», – говорится в публикации.

При этом Королева уверена, что Джигарханян мог бы еще пожить, если бы не одно но: «кровавые» телешоу, которые его подкосили после развода с Инной Цимбалюк-Романовской.

«Вы навсегда останетесь с нами !Царствия небесного!🙏🏻🙏🏻🙏🏻», – написала артистка, прикрепив фото, на котором она запечатлена рядом с уже актером.

«Умер не просто Актер...Умер человек,творчество которого сделало его близким родственником для многих и многих семей на постсоветском пространстве. Большая потеря. Покойся с миром,Мэтр», «Не могу поставить лайк(( потому что эта новость меня не радует(( это был актёр от Бога))!! Яркий, запоминающийся и неповторимый!!! Вечная ему память!!!❤️», «Эх, легенды не стало. Богатая событиями жизнь. Поэтому я всегда говорю, надо жить здесь и сейчас, ловить каждое мгновение. 🙏»...», – пишут в комментариях поклонники звезды.

Напомним, Королева появилась во всем черном после бегства Тарзана и выдвинула требования, фото.

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