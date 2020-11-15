Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, в різних позах показала свої ідеальні форми в купальнику і різних позах

Зірка показала кілька відвертих фото, зроблених на вилазці з друзями, повідомляє Politeka.net. Модель одягла білосніжний купальник, який виявився маленьким для її принад. Груди ледь не вистрибували з наряду і виглядали дуже спокусливо.

Крім того, не можна не відзначити тонку талію.

Модель демонструвала ідеальні вигини і форми, на підстилці, настеленій на газоні.

Модель лягала, а також ставала на карачки, злегка вип'ятивши назад пружні сідниці в джинсах.

Белла витягла губи в трубочку і закрила очі.

За 13 годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу приємного красуні за настільки спекотні кадри, адже вона, дійсно, гідна компліментів.

"Приголомшлива крихітка", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Белла Хадід одягла білосніжний топік, який підкреслив її груди. Довжина одягу була настільки сміливою, що навряд чи приховувала красиві місця.

Знаменитість похвалилася пружним животиком і тонкою талією. Зверху топіка вона одягла сорочку. Белла одягла джинси, що сіли трохи вище її стегон.

Раніше ми писали, що Белла Хадід на одному із простих кадрів, зроблених вдома під час відпочинку, вразила своїми формами. Модель похвалилася природним виглядом в розстебнутій кофті і з банданою на голові. Вона тримала телефон в руках і щось розглядала, як раз в той момент, коли був зроблений новий кадр.

"Дівчина і її улюблений жовтий піджак" - жартівливо заявляє Белла.

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