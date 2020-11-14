Декретну відпустку в Україні може оформити не обов'язково мама дитини, а й батько, бабуся, дідусь, дядько або тітка дитини

З наступного року, щоб оформити декрет, насамперед майбутній мамі необхідний медичний висновок від лікаря, який і стане підставою для відпустки, передає "24 канал".

Якщо вона працює, то висновок необхідно надати роботодавцю.

Якщо ж майбутня мама – ФОП, їй доведеться трохи побігати, щоб зібрати цілий пакет документів для оформлення декретної відпустки. Так, крім лікарняного листа у зв'язку з виходом в декрет, їй потрібно отримати в податковій довідку про сплату ЄСВ і при цьому не мати ніяких боргів, відкрити в банку рахунок, куди надходитимуть декретні виплати, а потім надати документи до Фонду соцстрахування з тимчасової непрацездатності

Безробітні вагітні або ті, які навчаються, повинні звернутися із заявою в регіональне відділення праці та соцзахисту. Їм необхідно надати довідку з місця навчання, служби, центру зайнятості або ліквідаційної комісії.

Якщо декрет оформляє хтось із родичів, то їм треба надати роботодавцю заяву про надання відпустки, копію свідоцтва про народження дитини, довідку, що свідчить про те, що мати дитини приступила до роботи в умовах повного робочого часу, до закінчення відпустки по догляду за дитиною. Остання видається за місцем роботи. І звичайно ж, потрібно подати документ, який підтверджує родинні зв'язки.

Що стосується тривалості декретної відпустки, то вона розбита на дві частини: до пологів і після. Перша починається на 32 тижні вагітності і триває 70 днів. З дня пологів жінці оплачується ще 56 днів відпустки. Тобто загальна тривалість її 126 днів.

Однак і тут є свої нюанси. Якщо, наприклад, народилася двійня, жінка може розраховувати на 70 днів відпустки після пологів. Те ж стосується і тих випадків, коли пологи були важкі і мали ускладнення або закінчилися кесаревим розтином. Тоді відпустка складе 140 днів.

Породіллі, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, мають право на 180 днів оплачуваної декретної відпустки.

Після закінчення цього періоду жінка має право продовжити декрет, оформивши відпустку по догляду за дитиною до трьох років. Це право поширюється і на інших родичів. Ба більше, декрет можна розділити: перші півтора року в декретній відпустці посидить мама дитини, другі півтора року – батько. При цьому тривалість перебування в декреті зараховується до трудового стажу.

Що стосується декретних виплат, то на них можуть розраховувати всі матері, незалежно від соціального статусу і віку, а не тільки ті, хто працює.

Для працюючих жінок розмір декретних виплат становить 100% від середньої зарплати за місцем роботи, причому мова йде про офіційний дохід. При розрахунку суми береться зарплата жінки за останній рік і ділиться на кількість відпрацьованих днів. Ця сума і буде платою за один день в декретній відпустці.

Максимальний розмір допомоги за місяць – 15 мінімальних зарплат. Тобто наступного року це буде 80 тисяч гривень. Мінімальний розмір допомоги дорівнює мінімальній зарплаті і складе шість тисяч гривень.

Для жінок-ФОП також можуть розраховувати на декретні виплати, оскільки вони платять ЄСВ. Сума виплат залежить від доходу, і вони можуть отримати 100% від своєї середньої зарплати за останні 12 місяців. Суми мінімальних і максимальних виплат такі ж, як уже озвучувалися вище.

Що стосується жінок, які не працевлаштовані офіційно, не є ФОП або навчаються, то вони можуть теж розраховувати на виплати в декреті. Це ті жінки, які стоять в центрі зайнятості і зареєстровані як безробітні, жінки, які служать в органах СБУ, ЗСУ, органах поліції, інших установах цивільного захисту, жінки, звільнені через ліквідацію установи або підприємства, де працювали, а також жінки, які не працюють.

Розмір виплат для них буде нижчим. Вони можуть отримати від 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З наступного року розмір мінімальної декретної допомоги буде таким:

З 1 грудня 2020 - 2383 гривні;

З 1 липня 2021 - 2635 гривень;

З 1 грудня 2021 - 2749 гривень.

Як підрахували у Фонді соцстрахування, середній розмір виплат за відпустку у зв'язку з вагітністю або пологами становить 280 гривень. Це на 14,5% більше, ніж на початку року.

Крім декретних виплат, жінки отримують фінансову допомогу після народження дитини в розмірі 41 280 гривень: 10320 гривень відразу і ще по 860 гривень щомісяця протягом трьох років, а також пакет малюка вартістю 5000 гривень.

Нагадаємо про виплати для українців: хто отримає гроші за новим законом.

Як повідомляла Politeka, на які суми з бюджету - 2021 можуть розраховувати українці, рішення Ради.

Також Politeka писала, що соцвиплати в Україні злетять вгору, озвучені нові суми.