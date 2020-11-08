В Украине с 2021 года планируют изменить социальные выплаты для некоторых категорий украинцев

В частности, планируют поднять социальные выплаты для семей с детьми из-за того, что вырос прожиточный минимум. Кроме того, в Украине ожидается повышение помощи детям-сиротам и минимальной декретной помощи для безработных, пишет "24 канал".

С 1 декабря 2020 года минимальный прожиточный минимум для детей до 6 лет составит 1921 гривну, для детей от 6 до 18 лет – 2395 гривен. С 1 июля 2021 года эти суммы увеличатся до 2013 гривен и 2510 гривен. А с 1 декабря 2021 года - до 2100 гривен и 2618 гривен.

Для детей до 6 лет: с 1 декабря 2020 года – 3803 гривны, с 1 июля 2021 года – 5033 гривны, с 1 декабря 2021 года – 5250 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет: с 1 декабря 2020 года – 5988 гривен, с 1 июля 2021 года – 6275 гривен, с 1 декабря 2021 года – получат 6545 гривен.

Также поднимут выплаты для детей-сирот, которые лишены родительской опеки и для детей с инвалидностью, которые находятся под опекой. С 1 декабря 2020 года на детей до 6 лет будут выплачивать 6724 гривны, на детей от 6 до 18 гривен – 8383 гривны.

Безработные женщины имеют право на оплату декретного отпуска. В этом случае их выплаты составят сумму в 25% от минимального прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 декабря 2020 года эта сумма будет в 2383 гривны, с 1 июля – 2635 гривен, с 1 декабря 2021 года – 2749 гривен.

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