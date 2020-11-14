Відомий український хореограф, суддя шоу "Танців з зірками", Влад Яма розчулив шанувальників в ролі тата

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він поділився знімком, на якому тримає на руках п'ятирічного сина Леона, передає Politeka.net.

Відзначимо, що на знімку Ями не одні, поруч з ними ще двоє друзів Влада з маленькими доньками. Всі троє тат одягнені в одному стилі: футболки і довгі шорти. Вони вишикувалися біля омаєтку на газоні, і практично всі босі.

При цьому виглядають чоловіки вельми важливими і задоволеними, а також видно, що вони пишаються своїм статусом батьків.

Судячи з підпису, поруч з Владом – його однокурсники з Національного університету фізичного виховання і спорту.

"15 років після общаги", – зазначив Яма.

Судячи з геомітки, фото зроблено під час відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Фото розчулило шанувальників, і вони не пошкодували компліментів. Не залишилася осторонь навіть дружина Монатіка Ірина.

"Ой яка ж класна фотаааааа 😍😍👌🏻👌🏻👌🏻наступне фото, де у кожного по 2є 😃👶🏼 👶🏼", "Прекрасні💪🏽💪🏽💪🏽а дітки які красиві ❤❤😍😍", "Я в замішанні 🤭Не зрозумію на кого схожий синуля🤔І на Лілю і на Вас)) ОДним словом♥️", "Супер класні !!! ❤ ️ 🔥 🔥 👏 👏", "Син схожий на дідуся, батька Влада👍", "який гарний у Вас з Лілею син😍 😍 😍 😍 😍 😍", "татусі😘 😘 😘 😘 😘 😘", "який гарний синочок у вас❤️", – зазначають у коментарях.

Влад Яма розписався з коханою Ліліаною після багатьох років відносин в 2015 році. Пара вирішила не влаштовувати пишних церемоній і прийшла в Голосіївський ЗАГС Києва в шортах і футболках. У жовтні цього ж року дружина подарувала Владу первістка.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" розповів, як підкорював вершини в червоних трусах:" і як після цього не любити...".

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" похвалилася ідеальним тілом і розкрила секрет: "Відновити вагу допомогло...".

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" показав улюблене заняття без дружини.