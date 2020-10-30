Судья "Танців з зірками" Влад Яма поделился забавным случаем из юности

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал у себя в Инстаграм, сопроводив пост оригинальной фотографией. Яма был одет в спортивную одежду. Он завис в воздухе, подогнув под себя ноги. Хореограф решил поделиться с поклонниками школьной историей. В то время он участвовал в соревнованиях по легкой атлетике.

«Став Чемпионом 98-й школы, меня пригласили в сборную. Первую победу я получил в красных шортах, хотя они были настолько короткими, что школой уже ходили легенды о «танцоре в красных трусах», - начал историю Влад.

Яму пригласили поучаствовать в городской эстафете, где он должен был пробежать 500 метров перед финишем. Для него это было очень ответственно, ведь команду нельзя было подвести. Его команда уверенно держалась в первой тройке.

«Принимаю эстафетную палочку с мнением, что шансы есть, но…Мой соперник своими небольшими ногами делает невероятное ускорение. Очень хорошо помню его пятки и, да, это было сверхбыстро», - отметил Яма, добавив, что 500 метров нужно бежать более размеренно.

В итоге хореограф большую часть дистанции бежал вторым, а на финише обогнал соперника, у которого уже закончились силы.

«Я вышел вперед метров за 10 до финиша и это была главная победа всей школьной жизни. И как после этого не любить бег?», - заявил он.

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