Хореограф Влад Яма, судья проекта "Танці з зірками", открылся публике с новой стороны

Как передает Politeka.net, 38-летний шоумен опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал в спортивной одежде за любопытным занятием в одиночестве.

Так, Яма в синей футболке и черных трениках вышел на пробежку и, судя по кадру, был без жены Лилианы. Звезда козырнул бицепсами и другими мышцами в действии, застыв в "полете".

У хореографа, как оказалось, есть своя философия правильного бега, о чем он поведал в подписи.

"Любите ли вы бегать так, как это люблю я?.. Еще со школьных лет я обожал бег. Сначала хотелось пробежать быстрее одноклассников 30 метров, потом 60, 100... В старших классах понял, что спринт - не моя фишка (ноги слишком довги☺️), а вот средние дистанции - самое оно. Там, где нужно иметь холодный ум: не спешить в начале (не "гнать" со старта, как делает большинство), нежно ускориться во второй половине и потерпеть до финиша. Так, в 9-м классе я выиграл школьные соревнования на 1000 метров, попал в школьную сборную. Далее была городская эстафета, но это уже совсем другая история, по мотивам которой можно снимать кино... Интересно, рассказать?", - поделился Яма.

Пользователи кинулись комментировать:

"В здоровом теле здоровый дух👌🏻. Вы-молодец❤️"

"Люблю бегать трезвым"

"Интересно"

Ранее мы сообщали, Влад Яма, как судья "Танців з зірками", сделал внезапное признание о том, что с каждым эфиром волнуется "как в первый раз". Шоумен обольстил шикарным луком в классических жилетке и брюках синего цвета и голубой рубашке.

Напомним, Влад Яма с обнаженным торсом ошеломил страстью с красоткой-женой: «Ну, вообще огонь».

Как сообщала Politeka, мускулистый Влад Яма из «Танців з зірками» изумил знойным видом после тренировки: "Красавчик и трудяга".