Жена знаменитого украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы рассказала о том, как ей удалось избавиться от лишнего веса после родов, и наглядно показала результат

Лилия Яма поделилась новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем жена хореографа призналась, что за время беременности набрала 17 кг и еще в роддоме начала задумываться о том, как от них избавиться.

По словам Лилии, она еще со школы любила спорт, поэтому решение было принято легко.

«Практически сразу после родов я возобновила тренировки в зале и вечерние пробежки. В сочетании с правильным питанием это помогло восстановить прежний вес», - поделилась своей историей женщина.

Она также опубликовала свежие фото. На них она позирует на природе в спортивном наряде, который позволил ей продемонстрировать результаты упорной работой над своей фигурой. Короткий топ и облегающие леггинсы наглядно доказывают, что Лилия находится в отличной форме и ее тренировки точно дают о себе знать.

Подписчики Лилии не смогли пройти мимо такого поста.

«Очень красиво», «Очень роскошная», «Лиля - вы очень красивая женщина. Мы все женщины красивые, только забываем об этом», «Природа прекрасная обе фото шикарные ваша красота невероятная», - пишут люди.

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