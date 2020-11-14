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НБУ різко змінив курс валют, долару "дали по зубах": що буде з гривнею після вихідних

Курс валют в Україні 14 листопада "паралізує" гривню, яка після вихідних боляче вдарить по долару і євро.

Передбачається, що банкнота з Бенджаміном Франкліном в понеділок втратить кілька позицій. А саме, гривня "відкусить" 8,05. Євро також дістанеться, хоча і не настільки сильно. У понеділок гривня влаштує йому "вирвані роки", відібравши 5,42 позиції.

Курс валют від НБУ 14 листопада буде таким: 100 доларів – 2819,63 грн; 100 євро - 3326,6 грн.

Вистачить сил в української гривні й на російський рубль, який буде опущений до рівня 3,6485 за десять купюр.

Новий комунальний удар, після підвищення тарифів українці можуть залишитися без газу

Українські чиновники мають намір вже найближчим часом залишити кілька мільйонів людей без газу

Про це повідомила голова енергетичних і житлових програм Тетяна Бойко. За її словами, вже з першого січня позбутися газу можуть близько трьох мільйонів людей. Саме стільки людей в країні таких, у кого немає газового лічильника.

"Ви можете подати заявку і до кінця місяця встановити лічильник безкоштовно, інакше вже з 1 січня газопостачання вам буде зупинено", - розповіли в "Миколаївоблгазі".

За словами Бойка, подачу "блакитного палива" навряд чи зупинять, хоча і повинні були б це зробити.

Пенсії в Україні: стало відомо, де отримують найбільше

Стало відомо скільки отримують українці на заслуженому відпочинку

Українців вже наступного року чекає нова пенсійна реформа, тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть робити внесок на особистий рахунок. А поки середня пенсія по Україні становить 3500 грн.

У той же момент найбільше пощастило жителям столиці, вони отримують близько 4676 грн і можуть розраховувати на найвищі виплати. Українським пенсіонерам найгірше доводиться у Тернопільській та Чернігівській областях, адже вони отримують менше за інших - всього близько 2,6 тисячі гривень. У топ-3 регіони за розміром пенсій потрапили Київ, Донецька область і Луганська область.

Посилення карантину: що буде з вузами і коледжами, термінова заява МОН

Міністерство освіти і науки рекомендувало закладам вищої та професійної вищої освіти перейти на змішану форму навчання

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

"З 16 листопада 2020 року навчання в закладах вищої та професійної вищої освіти МОН рекомендує проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіку освітнього процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та навчальному закладі. Лист вже надіслано керівникам навчальних закладів", - повідомив міністр.

Зазначається, що організовуючи навчання за дистанційною або змішаною формою, слід враховувати зміни Кабміну до правил карантину та попередні рекомендації МОН.

Нагадаємо, що нове підвищення розорить українців, в Нацбанку попередили про розцінки.

Як повідомляла Politeka, накопичення пенсій може стати новою аферою, українців попередили про проблеми.

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