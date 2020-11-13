Популярна модель російського походження Ірина Шейк подражнила фанатів, представивши в сміливому бікіні у всій красі

Як розповідає Politeka, фотографії красуня вирішила викинути у себе на сторінці в Instagram.

"Коли ти нарешті отримала своє замовлення в п'ятницю, 13 - го», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Шейк позує в сміливому бікіні, демонструючи бездоганну фігуру у всій красі. Уточнимо, що шанувальники знаменитості буквально «вибухнули» від побаченого.

"Ти просто космічно чарівна», «ні слова більше – тільки дії», «справжня красуня», «дуже мило», «дуже круто виглядаєте», «вау, так мило», «яка краса – очей не відірвати», "ідеальна", - пишуть вони.

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"Груднева обкладинка знята. Люблю вас, хлопці, який у нас був веселий морозний день на озері Комо 😂❤️❤️❤️ і дякую за те, що ви завжди приносите сонце і пасту в моє життя», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Шейк позує в «золотому» вбранні, з-під якого видніється чорна білизна. Це справило ефект «бомби» серед її шанувальників.

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