Супермодель российского происхождения Ирина Шейк впечатлила красотой, застыв в соблазнительной позе

Как рассказывает Politeka, фотографию она опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Декабрьская обложка снята. Люблю вас, ребята, какой у нас был веселый морозный день на озере Комо 😂❤️❤️❤️ и спасибо за то, что вы всегда приносите солнце и пасту в мою жизнь», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Шейк позирует в «золотом» наряде, из-под которого виднеется черное белье. Это произвело эффект «бомбы» среди ее поклонников.

«Божественная», «очень хорошо получилась», «королева», «шикарная женщина», «это пожар», - пишут они.

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Для образа красотка надела миниатюрные вязанные шортики и чулки, которые держались специальным поясочком. Также Шейк была одета в топ и обута в босоножки на большом каблуке. Сверху на такой необычный наряд была одета верхняя одежда. Стоит отметить, что Шейк крутилась, показывая свои сладкие места со всех сторон. Красотка засветила свою упругую «пятую точку» и длинные ножки.

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