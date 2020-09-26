34-летняя супермодель российского происхождения Ирина Шейк вскружила голову эффектным выходом в роскошном наряде

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала во время показа мод итальянской компании Версаче. Судя по кадрам, темой мероприятия стал океан и его жители (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Шейк вышла на подиум в голубом длинном платье с узором в виде морских звезд, пикантным разрезом до бедра и усыпанным блестками мегаоткровенным декольте. Наряд как нельзя лучше подчеркнул ее восхитительную фигуру.

"🐟 #Versacepolis SS21 🔱 Спасибо @donatella_versace", - поблагодарила Ирина модельный дом за участие в показе.

Пользователи кинулись с восторгом комментировать увиденное:

"Невозможно оторвать глаз.... это очень красивый выход.... ❤️🌹"

"Платье купить можно, где бы взять такую фигуру🙄"

"Хороша наша Ирка😍😍😍"

"Ирина, вы богиня! 🔥"

"Вы самая красивая женщина на планетах!!!"

"Стареешь Ира 😔" - "всем бы так стареть 🙃)"

"На это можно смотреть бесконечно 🔥"

"Ну как можно быть такой красивой!! Как??🔥🔥🔥🔥😍"

"Стареет наша Ира, лучше красно-чёрные цвета"

Ранее мы сообщали, Шейк впечатлила кадром, сделанным под водой. Супермодель изящно вынырнула, посветив упругим бюстом, стесненным желтым лифом от бикини. Звезда не стала наносить макияж, показав лицо крупным планом. Ирина коротко подписала фото смайликом в виде капли воды.

"Ну бывает же такая неземная красота"; "Зай, давно лежишь?) пальцы уже разбухли?)"; "Я думала о тебе вчера ... интересно, потому что каждый раз, когда я думаю о ком-нибудь, он что-то публикует💖"; "😘 Вы очень красивы!"; "это должно быть незаконно ... ну давай, может ли кто-нибудь быть более красивым", - отреагировали пользователи.

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