34-летняя супермодель российского происхождения Ирина Шейк изумила пикантным снимком

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала довольно откровенный снимок. Она была одета в желтый тесный корсет, который так сильно сдавил прелести красотки, что они едва не вывались наружу. Шейк сделала селфи, засветив свои тонкие ключицы, идеальную зону декольте и упругую грудь. Волосы Шейк были мокрыми. Судя по всему, модель сделала фото во время показа.

Ирина не оставила подписи к снимку, но поклонники оставили под ее постом массу комплиментов.

«Дорогая Ирина Шейк, вы прекрасны», «Богиня», «Невероятная», «Так! А ну прикройся быстро», «Королева», «Несравнимая», «Я думаю, ей очень не хватает Роналду», «Острый перчик», «Ты всегда была такая красивая или время сделало тебя такой красивой», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк развлеклась с подружками-моделями. Звезда поделилась весьма провокационным снимком, на котором две девушки держали ее за «пятую точку». Сама Шейк была одета в черное обтягивающее платье, под которое она не стала надевать белье. Пышная грудь красотки так и норовила вырваться наружу. Образ Шейк дополнила массивными ботинками.

Напомним, что роскошная Ирина Шейк застыла в соблазнительной позе, показав достоинства: "Как это возможно?".

Как сообщала Politeka, неотразимая Ирина Шейк едва прикрыла бюст блестками: "На это можно смотреть бесконечно".

Также Politeka писала, что соблазнительная Ирина Шейк засветила бюст под водой, мужчины не устояли: "Зай, давно лежишь?".