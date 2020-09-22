Знаменитая топ-модель российского происхождения Ирина Шейк развлеклась с подружками-моделями

Звезда опубликовала несколько жарких фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Ирина позировала, стоя спиной к камере, а позади нее стояли две хрупкие модели, которые занимались неприличным - трогали за ягодицы.

Шейк позировала в черном мини-платье, обтянувшем ее пышные груди и красивые бедра. Его длина была настолько "дерзкой", что едва прикрывала самое интимное. Зато можно было вдоволь налюбоваться стройными и ровными ножками знаменитости. К слову под такое платье модель надела грубые черные ботинки и носки.

Глубокие вырезы по бокам наряда засветили обнаженную пышную грудь Ирины. Звезда решила "пошалить" и не надела белья, что придало откровенности и так смелому фото со звездой.

Другие модели стояли по бокам. Рыжая красотка позировала в легком платье без белья, а жгучая брюнетка - в кружевном лифчике и тугих лосинах.

Всего за 10 минут пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети высказывали свое восхищение.

Напомним, Ирина Шейк была одета в спортивный костюм и туфли на каблуке. Красотка сфотографировала себя снизу, чтобы показать все свои достоинства. Изюминкой образа стал короткий топ, который открыл взгляду плоский животик звезды.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк позировала в черной рубашке, которую не только расстегнула, но и приспустила на одном плече. Красотка показывала свое новое смелое белье: черно-белое и в кружевах. Шейк соблазнительно выгнулась, демонстрируя идеальную талию.

Напомним, роскошная Ирина Шейк расставила ножки в черных ботфортах

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