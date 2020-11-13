Популярная модель российского происхождения Ирина Шейк подразнила фанатов, представ в смелом бикини во всей красе

Как рассказывает Politeka, фотографии красотка решила выбросить у себя на странице в Instagram.

«Когда ты наконец получила свой заказ в пятницу, 13-го», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Шейк позирует в смелом бикини, демонстрируя безупречную фигуру во всей красе. Уточним, что поклонники знаменитости буквально «взорвались» от увиденного.

«Ты просто космически волшебная», «ни слова больше – только действия», «настоящая красотка», «очень мило», «очень круто выглядите», «вау, так мило», «какая красота – глаз не оторвать», «идеальная», - пишут они.

Как сообщалось до этого, супермодель российского происхождения Ирина Шейк впечатлила красотой, застыв в соблазнительной позе

«Декабрьская обложка снята. Люблю вас, ребята, какой у нас был веселый морозный день на озере Комо 😂❤️❤️❤️ и спасибо за то, что вы всегда приносите солнце и пасту в мою жизнь», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Шейк позирует в «золотом» наряде, из-под которого виднеется черное белье. Это произвело эффект «бомбы» среди ее поклонников.

Напомним, что соблазнительная Ирина Шейк занялась непристойностями с горячими подружками: "Трогали за...".

Как сообщала Politeka, несравненная Ирина Шейк едва не выронила бюст из тесного корсета: «Главное смотреть в глаза».

Также Politeka писала, что неотразимая Ирина Шейк едва прикрыла бюст блестками: "На это можно смотреть бесконечно".