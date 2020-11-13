Супермодель Келлі Гейл з Victoria's Secret вразила формами, елегантно розвалившись на дивані без білизни

Як розповідає Politeka, фотографію красуня викинула у себе на сторінці в Instagram.

На знімку Келлі Гейл позує без білизни і в крихітних шортах, прикривши пружні принади книгою. При цьому красуня елегантно заглядає в кадр, розставивши при цьому ноги. Шанувальники дівчини буквально "зійшли з розуму" від побаченого.

"Непогано прикрила, Келлі. Але це явно даремно», «божественний вигляд», «а ти вмієш дивувати», «розкішна красуня», «просто богиня», «дорога, ти мене просто з розуму зводиш сьогодні», "омг, це справжня пожежа", - пишуть вони.

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Вона виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" свіже фото з тенісного корту. Дівчина зображена в короткій спідниці й короткому фіолетовому топі. Красуня не одягла під низ бюстгальтер і показала, що прийшла на гру зі своїми "м'ячами". Волосся ангел зібрала в зручний пучок на потилиці, а на маківці зафіксувала рожевим обручем.

"Тенісна команда🎾 Я не отримала нагадування "посміхайся в камеру", - пожартувала Келлі Гейл в описі.

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