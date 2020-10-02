Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя и рассказала о погоде

На фото красотка позировала в красном бикини на веревочках со светлым ободком. Модель стояла у панорамного окна, демонстрируя свою фигуру. Волосы у Келли были распущены, а сама Гейл смотрела прямо в объектив камеры. Звезда показала и второе фото, где она уже подняла руки и соблазнительно выгнулась. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В Швеции я должна носить свои бикини внутри", - написала девушка, жалуясь на погоду.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Душно, жарко", "Ошеломляющая красота", "Мне нравится твое имя и твое тело !!", "Это безумно красиво", "Действительно потрясающе. Картинка идеальная", "Надеюсь, тебе хорошо в Швеции", "В карбоне его заставят носить круглый год", "Абсолютно шикарная и очень сексуальная возлюбленная, желаю прекрасных выходных!", "Самая лучшая модель".

Сообщалось, что известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала, как тренирует свое тело.

На фото Кейли позировала без обуви, в лосинах и белом топе. Красотка стояла на фоне спортивных снарядов и снимала сама себя в зеркало.

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