Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя на пляже и рассказала об отдыхе

На фото Келли показалась в бикини на веревочках, устроившись на песке у воды. Красотка соблазнительно выгнулась, а волосы оставила распущенными. Модель рукой зафиксировала голову, а сама смотрела в обьектив камеры. Фотография вышла довольно соблазнительной и жаркой. Об этом пишете Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"«Расслабься на пляже» - поза", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили 25 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет, Келли, ты великолепна", "Да благословит вас Бог", "Моя любимая модель", "Как великолепно", "Разрушительница сердец. Идеальная цветная поза и красивый купальник", "Такой стилист и красивый", "Ты красивая любовь Хошгеле", "Потрясающе красивая женщина", "как прекрасна целая конфета", " ... люблю снимок, красивая", "Ты почти такая же сексуальная, как твоя мама", "Какая чертовски красивая".

Сообщалось, что известная модель и бывший ангел Victoria’s Secret Келли Гейл в мини-бикини похвасталась формами в раскованной позе.

На снимке Келли сидит на кожаном кресле, эффектно закинув ноги на пульт управления и подняв руки. Модель надела крохотный ярко-голубой купальник на тонких бретельках.

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