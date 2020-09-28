Бразильская модель Келли Гейл из Victoria’s Secret похвасталась роскошной фигурой на отдыха в сауне
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Швеция», - коротко подписан снимок.
Уточним, что на опубликованном снимке Гейл позирует абсолютно без белья, вылезая при этом из воды. Рядом с красоткой можно заметить белье, а позади нее – реку с лесом.
«Без белья лучше, правильно», «опять сломала интернет», «богиня, довела меня до экстаза», «горячая бамбина», «как на счет повернуться?», «выглядишь чертовски се*суально», «вау, до чего же ты хороша», - пишут они.
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До этого мы рассказывали, что известная модель Келли Гейл показала свою точеную фигуру в довольно смелом образе.
Келли позировала спиной к камере, снимая футболку на улице. Под одеждой не оказалось нижнего белья, о чем свидетельствует голая ровная спинка.
"Распутница" слегка выгнулась, при этом ее ягодицы немного выставились в камеру. Модель натянула на себя крохотные кружевные трусики. Благодаря форме бикини, можно было вдоволь налюбоваться красивыми упругими ягодицами знаменитости.
Напомним, Келли Гейл из Victoria's Secret нарядилась в экстремальное мини для игры в теннис: "Шикарная детка".
Как сообщала Politeka, влажная Келли Гейл из Victoria's Secret в мини-бикини поразила бесконечными ногами.
Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret в прозрачном бикини показала самое сокровенное.