Бразильская модель Келли Гейл из Victoria’s Secret похвасталась роскошной фигурой на отдыха в сауне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Швеция», - коротко подписан снимок.

Уточним, что на опубликованном снимке Гейл позирует абсолютно без белья, вылезая при этом из воды. Рядом с красоткой можно заметить белье, а позади нее – реку с лесом.

«Без белья лучше, правильно», «опять сломала интернет», «богиня, довела меня до экстаза», «горячая бамбина», «как на счет повернуться?», «выглядишь чертовски се*суально», «вау, до чего же ты хороша», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что известная модель Келли Гейл показала свою точеную фигуру в довольно смелом образе.

Келли позировала спиной к камере, снимая футболку на улице. Под одеждой не оказалось нижнего белья, о чем свидетельствует голая ровная спинка.

"Распутница" слегка выгнулась, при этом ее ягодицы немного выставились в камеру. Модель натянула на себя крохотные кружевные трусики. Благодаря форме бикини, можно было вдоволь налюбоваться красивыми упругими ягодицами знаменитости.

Напомним, Келли Гейл из Victoria's Secret нарядилась в экстремальное мини для игры в теннис: "Шикарная детка".

Как сообщала Politeka, влажная Келли Гейл из Victoria's Secret в мини-бикини поразила бесконечными ногами.

Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret в прозрачном бикини показала самое сокровенное.