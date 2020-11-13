Українська співачка Надія Мейхер похвалилася красою, примірявши шкіряну сукню з декольте

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані в Instagram знаменитості.

"Дякую долі за Вашу підтримку!!!За вашу любов'ю, увагу. За те, багато хто з вас мене надихають і надихаються...❤ ️ Дніпро, # Дніпро СПАСИБООО.., що вчора розділили зі мною вечір любові, душевності, глибини пережитого...Вічної музики! З Любов'ю... " - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Мейхер позує в червоній шкіряній сукні. А в якийсь момент співачка постає під час виступу, виконуючи душевну і зворушливу пісню.

"Це справжня пожежа», «круто виглядаєш», «переможниця», «супер вид», «Незрівнянна», «шикарна», «дуже красива», "Надійка, ваш вокал – це дар богів", - пишуть її шанувальники.

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На одному зі знімків Мейхер сидить на ліжку, закинувши ногу за ногу в білій сукні і чорних босоніжках.

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