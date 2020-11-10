Бывшая солистка популярной группы ВИА Гра Надежда Мейхер взбудоражила поклонников пикантными кадрами

Как сообщает Politeka.net, 38-летняя исполнительница выложила в своем микроблоге в Инстаграм новые фото, на которых показала целый "калейдоскоп" раскрепощенных поз в пикантных нарядах.

На одном из снимков Мейхер сидит на кровати, закинув ногу за ногу в белом платье и черных босоножках.

На следующих кадрах звезда в более откровенных нарядах, позволяющих рассмотреть ее невероятную фигуру с разных ракурсов. Особенно бросается в глаза роскошный бюст певицы, едва прикрытый прозрачной тканью и ботфорты на ногах звезды.

"Круговорот жизни... Ничто не остановит рассвет, как ничто не остановит закат... Как никто и ничто не может остановить нас быть счастливыми ,плывя по бурной реке Жизни!", – подписала снимки знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher) 7 Ноя 2020 в 11:47 PST

Поклонники наперебой начали хвалить Надежду в комментариях, восхищаясь ее грацией и раскованностью.

"Настоящая Прекрасна Девушка-огонь😍 Вы прекрасны ❤️🖤я выросла на Ваших песнях Красотка!!!🌹🌹 Красивая🔥 Какая же вы красаааавицааааа😍😍 Надя ты супер❤️🔥 Вы большая умничка, вы несете в мир красоту, вдохновение, огромный труд в том, что вы сейчас делаете, не останавливайтесь🥰🤗❤ Как же я люблю Ваш носик😍😘😻 Надежда, невороятно нежная и такая очаровательная😌❤️ Столько комплиментов, Надежда, самое главное, правдивых Шикарная и дорогая женщина!!! Божественная красотка ❤️❤️❤️❤️❤️ Великолепно!👏👏👏 Каждое фото хотелось рассматривать, любуясь вашей глубинной красотой, огнем!🌹🌹🌹 Шикарная ! Надежда вы образец женственности,харизматичности,нежности,страсти. Невероятная по энергии . Аплодисменты Вам! Люблю безмерно. Уважаю вас за то,что вы делаете,за то,что вы достигли в жизни и за то ,что вы пережили. Мудрая", – пишут фолловеры.

Ранее мы сообщали, что Надежда Мейхер в новом эфире шоу «Танці з зірками» будет танцевать с новым партнером. Об этом сообщили на официальной странице шоу в Инстаграм. Как стало известно, в вечер Хэллоуина участники шоу поменяются партнерами. Продюсеры решили подлить масла в огонь противостояния экс-солисток ВИА Гры Надежды Мейхер и Санты Димопулос, и поменяли их партнерами.

Напомним, что Надя Мейхер после позора на «Танцях з зірками» сменила партнера, Димопулос будет в восторге: «Хана паркету»

Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцях з зірками" и пленила манящей позой: "Богиня".

Также Politeka писала, что опозорившаяся Мейхер сорвала обиду на Кухар из «Танців з зірками»: «Нужно еще расти и расти».