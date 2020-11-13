Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, которая является судьей шоу «Танці з зірками», пленила нежной красотой

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Танці з зірками» выходят на финишную прямую. Всего 4 пары, всего три эфира и победитель будет назван!🏆 Но как известно, последний бой он трудный самый! Физические и моральные силы участников уже на исходе. Выдержать три месяца сверх нагрузку и еженедельный стрессовый фактор может далеко не каждый. Я думаю, одержит победу именно тот, кто сможет, взяв волю в кулак, дожать.💪🏻 Для этого кроме таланта нужен характер настоящего бойца», - говорится в сообщении.

В то же время Кухар рассказала, что «пока мы в предвкушении самого интересного и захватывающего». А именно – кто станет финалистом.

На опубликованных кадрах Кухар позирует в черном облегающем наряде, который эффектно подчеркивает ее безупречные формы. Это привело в «дикий» восторг ее поклонников.

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Стройная девушка удивила необычным сюжетом: изображение будто бы двоится, накладываясь друг на друга. Екатерина стояла к камере спиной, приспустив складки платья максимально вниз. Балерина обхватила себя руками, пленив нежными изгибами обнаженной спины и шеи. Волосы красотка подобрала наверх, чтобы ничто не мешало поклонникам ею любоваться.

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