Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья проекта "Танці з зірками", разгорячила публику откровенным снимком

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном наряде.

Стройная девушка удивила необычным сюжетом: изображение будто бы двоится, накладываясь друг на друга. Екатерина стояла к камере спиной, приспустив складки платья максимально вниз. Балерина обхватила себя руками, пленив нежными изгибами обнаженной спины и шеи. Волосы красотка подобрала наверх, чтобы ничто не мешало поклонникам ею любоваться.

"Искусство ведёт человека к усовершенствованию...", - подписала фото Кухар.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Богиня ❤️❤️❤️"

"Роскошная женщина❤️🔥❤️🔥 от души!💞"

"Идеальная 😘"

"Вы - совершенны, восхищаюсь!!!!🌹"

"Очень красиво и завораживающе🔥"

"Вау! 😍"

Ранее мы сообщали, Кухар примерила образ главной героини Милдред из нашумевшего в этом году триллера от Netflix "Сестра Рэтчед". Ярко накрашенная брюнетка позировала в костюме медсестры цвета лазури. В таком виде Екатерина появилась в 10-м эфире танцевального шоу, который был посвящен Хэллоуину.

"Участникам удалось окунуть нас в потусторонний мир... Мы отправились с вами в мистическое путешествие и получили убийственное удовольствие! У нас осталось 4 эфира и гонку на выживание можно считать открытой!", - говорится в подписи.

«Катяя какой прекрасный образ, очень он вам идёт», «Мурашки от этого образа», «Куда смотрит Голливуд, или Дисней!», «Хрупкая, нежная и прекрасная как всегда, поражаюсь вами и всегда восхищаюсь», - откликнулись фанаты.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» огорошила перевоплощением в «монстра», украинцы оценили.

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