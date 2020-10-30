Актеры студии "Квартал 95" во главе с Евгением Кошевым разгневали украинцев многолюдным концертом в разгар карантина

Как сообщает Politeka.net, недавно они провели первый за долгое время концерт со зрителями. Лидер коллектива выложил уникальное видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Выступив на сцене в роли ведущего, Евгений Кошевой вышел за кулисы, где его уже снимали товарищи. Юморист не сдержался и начал громко кричать от восторга, обнимаясь с коллегами.

"Концерт со зрителями 😊 эмоции зашкаливали) благодарим всех, кто пришел. И всем, кто был с нами на сцени😎 все крутые".

Пользователи социальной сети обсудили несдержанную выходку Евгения Кошевого в комментариях к видео:

"Женя, скоро пачка треснет))))"; "Истеричка"; "Евгений, Вы как обычно!!! Столько лет и не меняетесь !!! Обожаю вас 😍😍😍😍🤣🤣🤣🤣"; "Вот именно! В этом г*вне хоть немного позитива"; "Батарейка".

Некоторые украинцы возмутились, что "Квартал 95" дает концерты со зрителями в разгар карантина, когда все остальные должны соблюдать строгие ограничения:

"А им всё пофиг...веселятся, живут без забот. А мы переживаем, за нашу Украину"; "В автобус стоя не пускают. А концерты можно"; "Всех на мыло, всеукраинский байкот 95 кварталу👏👏👏👏".

Напомним, что Евгений Кошевой решился на откровения о трагической потере родного человека: "Наша последняя встреча...".

Как сообщала Politeka, Кошевой и Ткач из «Квартал 95» поразили «волосатым» преображением: «Мать его…».

Также Politeka писала, что у Евгения Кошевого пополнение в семье, малышка очаровывает: "Как назвали?".