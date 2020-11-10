Артист Студии «Квартал 95» Юрий Ткач поделился ярким фото со своего дня рождения

Украинский юморист опубликовал новый пост в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Накануне, 9 ноября, комику исполнилось 37 лет. Это событие он отпраздновал в компании своей семьи и друзей, среди которых оказалась и семья его коллеги Евгения Кошевого.

На новом фото запечатлена момент, когда Ткач тянется к своему роскошному торту, а вокруг ликуют его довольные гости.

В подписи к снимку артист признался, что чувствует себя по-настоящему счастливым.

«Это нереальное ощущение быть счастливым человеком! Спасибо всем за поздравления, теплые слова, ругательства, подарки, пожелания. Это классно, что я родился, что я живу именно в этой стране, я сын именно этих родителей, у меня именно эта жена и дочь, именно эти друзья, именно эти улыбки и всего не перечислишь. Я осознал, что на самом деле Быть счастливым - это значит быть довольным тем, что имеешь, замечать это, проживать и радоваться этому. Спасибо всем! Люблю!», - написал артист.

Его поклонники активно комментируют пост.

«Многие лета и дорогих людей всегда рядом по жизни», «Пупсик», «Вы нереально крутой! Счастья», «Юра с прошедшим тебя!!! Здоровья, удачи, счастья, любви», «С днём рождения!! Оставайся всегда в этом состоянии счастья и восторга!!», - пишут люди.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" удивил располневшим видом, скоро перещеголяет Ткача.

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