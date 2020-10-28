Звезды «Квартала 95» Евгений Кошевой и Александр Пикалов ошеломили неожиданным видом

Фотография появилась на официальной странице студии «Квартал 95»в Instagram, передает Politeka.

«Йоу, друзья! Всем крутейшего настроения. Заряжайтесь позитивом и заряжать других!» - сказано в подписи к снимку.

Кошевой запечатлен в футболке с принтом, синей куртке и с массивными цепями на шее. Он прижимает к себе Пикалова, который удрученно смотрит на руку коллеги.

Снимок активно комментируют в Сети.

«Лысый с тобой понятно, ты авторитетный мужик у нас, а кто это рядом с тобой мутный мужичёк?», «Кошевой на пафосе», «Почти Потап», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Кошевой неприятно удивил переменами внешности.

Пользователи Сети обратили внимание, что артист поправился. При этом кто-то тут же стал требовать, что актер немедленно похудел, а другие решили, что дело в возрасте.

«Жене нужно сесть на диету строгую. Чересчур как для артиста полный», «Люди это возраст уже, а полнеют они не от котлет, а от лет. Не мальчики уже, а мужчины», - писали в комментариях.

Напомним, экзотическая красотка из "Квартал 95" блеснула "шоколадным" «бюстом без лифчика: "Амазонка".

Как сообщала Politeka, звезда «Квартал 95» ошарашил видом, нарядившись в латекс с сеткой: «Страшный сон Каменских».

Также Politeka писала, что недовольный Кошевой из "Квартал 95" наделал шуму посреди леса, жена не выдержала: «Надо еще...»