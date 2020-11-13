40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, в образі фатальної красуні залізла на стіл

Відома артистка привертає увагу великої кількості користувачів мережі своїми досить цікавими образами, повідомляє Politeka.net. Знаменитість публікує у своєму Instagram знімки зі свого творчого життя, відпочинку, а також не упускає можливості показати архівні кадри.

Так, знаменитість постала в чорній сукні з декольте, з якого вистрибував бюст. Тканина обтягнула красиві сідниці зірки.

Доповнили образ акторки аксесуари і макіяж з акцентом на губи.

Ольга задерла ніжку в чобітку на шпильці і закинула її на стіл. При цьому кадр був обрізаний, але з іншого боку явно виднілися чоловічі ноги.

Кадр був узятий з фільму "Академія вампірів" 2013 року.

"Дивлюся на вихідні як на ... 😏 👀 ",- написала актриса.

За півгодини публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Актриса мого фільму☀️🌍🌹👑👑😘🥇", "Академія вампірів 💕", "класна", " Таким поглядом кожна жінка повинна завжди дивитися на свого чоловіка❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко опублікувала кадр з фільму "Джонні Інгліш", в якому знялася разом з комедійним актором Роуеном Аткінсоном, більш відомим як Містер Бін.

Ольга вбралася в красиву червону сукню з глибоким декольте. Зірка нахилилася так, що її бюст ледь не вивалився назовні.

"Придумай цьому назву...",- написала Куриленко.

Користувачі мережі засипали зірку своїми ідеями.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко приспустила сукню і розбурхала витівками на столі: "неймовірна харизма".

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