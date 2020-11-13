40-летняя популярная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, в образе роковой красотки залезла на стол

Известная артистка привлекает внимание большого количества пользователей сети своими довольно интересными образами, сообщает Politeka.net. Знаменитость публикует в своем Инстаграм снимки из своей творческой жизни, отдыха, а также не упускает возможности показать архивные кадры.

Так, знаменитость предстала в черном платье с декольте, из которого выпрыгивал бюст. Ткань обтянула красивые ягодицы звезды.

Дополнили образ артистки аксессуары и макияж с акцентом на губы.

Ольга задрала ножку в сапожке на шпильке и закинула ее на стол. При этом кадр был обрезан, но с другой стороны явно виднелись мужские ноги.

Кадр был взят из фильма "Академия вампиров" 2013 года.

"Смотрю на выходные как на ... 😏👀", - написала актриса.

За полчаса публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Актриса моего фильма☀️🌍🌹👑👑😘🥇", "Академия вампиров 💕", "Классная", "Таким взглядом каждая женщина должна всегда смотреть на своего мужчину ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко опубликовала кадр из фильма "Джонни Инглиш", в котором снялась вместе с комедийным актером Роуэном Аткинсоном, более известным как мистер Бин.

Ольга нарядилась в красивое красное платье с глубоким декольте. Звезда наклонилась так, что ее бюст едва не вывалился наружу.

"Придумай этому название...", - написала Куриленко.

Пользователи сети засыпали звезду своими идеями.

Напомним, что Ольга Куриленко приспустила платье и взбудоражила шалостями на столе: "Невероятная харизма".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко удивила "запущенной" внешностью: "С жирными волосами...".

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко надела "шаровары" и нарвалась на критику: "Трубы с парохода".