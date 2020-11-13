Гривне мало не покажется

Курс валют в Украине 13 ноября коварно нападет на гривну, цифры на межбанке удивят переменами

Как рассказывает Politeka, об этом свидетельствует прогноз экономистов.

Сегодня межбанк откроется с невероятного скачка американского доллара. Гривна потеряет 3,53 пункта. К средине прошлого дня доллар подскочил на 2,95 гривны.

Похожая картина будет и с курсом евро. Он подскочит на 12,19 гривны.

Курс валют от НБУ на 13 ноября, согласно прогнозу, будет следующим:



100 долларов – 2819,63 гривны;

100 евро – 3326,6 гривны.

Гривна продолжит «сдерживать» российский рубль. Десять из них можно будет купить за 3,6759 грн.

Как сообщалось до этого, экономист Андрей Шевчиниш прогнозирует, что в ближайшее время курс валюты будет в районе 28,17 гривны/доллар.

Однако, потом наступит резкий рост. Экономист утверждает, что курс достигнет отметки в 28,25 гривны. Причиной этого специалист называет снижение объемов золотовалютных резервов Украины.

Не менее важными являются встречи представителей Национального банка Украины с представителями МВФ, а также ситуация с китайским вирусом.

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