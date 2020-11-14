Курс валют в Украине 14 ноября «парализует» гривну, которая после выходных больно ударит по доллару и евро

Как сообщает Politeka, об этом говорит прогноз специалистов из нацрегулятора.

Предполагается, что банкнота с Бенджамином Франклином в понедельник потеряет несколько позиций. А именно, гривна «откусит» 8,05. Евро также достанется, хотя и не настолько сильно. В понедельник гривна устроит ему «вырванные годы», отобрав 5,42 позиции.

Курс валют от НБУ 14 ноября будет таким:

100 долларов – 2819,63 грн;

100 евро – 3326,6 грн.

Хватит сил у украинской гривны и на российский рубль, который будет опущен до уровня 3,6485 за десять купюр.

До этого мы рассказывали, что колебания курса доллара в Украине могут стать довольно существенными, курс может варьироваться в диапазоне 28,1-28,25 гривны за доллар

Как утверждает экономист Андрей Шевчишин, Украина входит в период налоговых выплат, под которые компании будут продавать инвалюту.

"Сильные распродажи могут надавить на курс, единственной силой, способной компенсировать это движение, будут нерезиденты, которые "сидят на гривне" после выхода из ОВГЗ, а также НБУ с покупкой валюты", – сообщил он.

Напомним, что новое повышение разорит украинцев, в Нацбанке предупредили о расценках: "Быстро подорожало...".

Как сообщала Politeka, срыв поставок наличного доллара подорвал курс гривны, что сейчас происходит в обменниках: "13 ноября начнется...".

Также Politeka писала, что доллар внезапно подскочит, курс валют от НБУ удивит украинцев: что будет с гривной.