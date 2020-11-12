После неожиданного срыва поставок наличных, курс доллара в кассах резко подскочил

Как сообщает Politeka.net, 11 ноября безналичный американская валюта подорожала на три копейки, по итогам торгов установился курс в 28,19-28-20 гривен за доллар. При этом в кассах обменников рост составил 5-10 копеек: 28,35-28,50 гривен при продаже и 28,10-28,20 гривен при покупке.

По слухам, в четверг Киеве не прибыл самолет с большой партией наличных долларов, пишет "Страна". Из-за переноса поставки в кассах сейчас дефицит банкнот, и цены на покупку специально завысили, чтобы люди активнее сдавали валюту.

В США выдался выходной, поэтому 11 ноября многие американские банки не работали. В итоге на межбанке резко сократился объем сделок: со 157 до 83 миллионов долларов.

"Это тоже сказалось на торговой активности. Но это ситуативный момент. Завтра посмотрим куда развернет рынок", - заявил глава отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Сейчас казначеи пытаются спрогнозировать, когда экспортеры начнут продавать доллары под массовую выплату налогов предпринимателями. Одни уверены, что 12-13 ноября начнется продажа, а другие - не раньше 16 ноября.

"Как пойдут продажи доллара под уплату налогов, будем смотреть как на них отреагируют нерезиденты", - подчеркнул Андрей Шевчишин. - "Если ринутся в валютные покупки, то валютный курс пойдет наверх. Даже в налоговый период".

Ранее Нацбанк Украины установил официальный курс валют, с прошлого банковского дня он вырос на четыре копейки.

Один доллар США – 28,16 гривны;

Один евро – 33,14 гривны;

Десять российских рублей – 3,68 гривны.

Несмотря на последние скачки, за последнюю неделю гривны окрепла по отношению к доллару на 35 копеек. А вот евро продолжает падать, 12 ноября он подешевел на шесть копеек, тогда как рубль остается стабильным.

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