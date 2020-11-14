Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, постала в комбінезоні

Варто відзначити, що Гарік Харламов заперечує роман з відомою блогеркою, але Яну все одно називають його нареченою, повідомляє Politeka.net.

Красуня записала кілька сторіс, в яких відповіла на питання своїх підписників. Зокрема, вона розповіла про свою творчість і про те, як преса її "видає заміж", з ким би вона не з'явилася.

Артистка повідомила, що вже два роки знімається в телевізійному шоу "Одного разу в Росії", підкріпивши відповідь знімком.

У кадрі красуня постала в міні-комбінезоні з декольте. Наряд був коротким і оголив її стрункі ніжки. На останніх засвітилися чорні підтяжки, які впивалися в шкіру. Крім того, з декольте ледь не вистрибував бюст.

Модель посміхалася, її образ завершила зачіска з хвилястого волосся і красиві прикраси,

взагалі, хороша, як ніколи.

Кадр не зібрав багато лайків, адже в сторі немає такої можливості.

Раніше повідомлялося, що Яна Кошкіна позувала на кухні. Зірка, ймовірно, одягла сукню леопардового забарвлення. Вона розстебнула гудзики і блиснула в декольте пишними формами.

Яна зробила макіяж з акцентом на пухкі губи, а також доповнила образ аксесуарами і пишною зачіскою з чорних локонів.

Нагадаємо, Яна Кошкіна потрясла позою і ракурсом: нарешті, красуня ощасливила шанувальників кадром топлес. Яна сиділа до камери спиною, млосно зігнувшись і поклавши голову на плече. При цьому повністю стягнула з себе бежеву сорочку, оголивши спину.

Користувачі прийшли в захват, не шкодуючи компліментів в коментарях.

Нагадавши, "наречена" Харламова вивалила засмаглий бюст, розстебнувши всі гудзики: "подивився і настрій піднявся".

Як повідомляла Politeka, "наречена" Харламова Кошкіна показала себе після пережитої операції: "найболючіше, що...".