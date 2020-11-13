Відома російська модель і актриса Яна Кошкіна, яку багато хто вважає "нареченою" шоумена Гаріка Харламова, зважилася на одкровення

Про це пише Politeka.net посиланням на сторінку дівчини в Instagram.

Кошкна вирішила поотвечать на питання фоловерів. Не обійшлося звичайно ж і без гучної теми.

"Що з Гаріком?" - запитали артистку.

Кошкіна при цьому натякнула на скорий нови "роман".

"З яким саме? Таке відчуття, що преса мене "женить" з усіма популярними Гаріками) цікаво, хто буде наступним?» - віджартувалася Кошкіна.

Нагадаємо, після розлучення Гаріка Харламова з актрисою Христиною Асмус, його помітили в компанії Кошкіної на вечірці. Після цього ЗМІ охрестили яну Кошкіну "нареченою" Харламова і стали писати про їхній роман.

При цьому сам шоумен такі здогадки спростував.

"Яна Кошкіна з'явилася взагалі невідомо звідки, при тому що ми з нею знайомі, перетиналися на різних проектах — через це якось навіть ніяково»,-зізнався шоумен.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про роман Кошкіної з Гаріком Мартиросяном. Повідомлялося, що він нібито закохався в неї по вуха і навіть подарував елітну квартиру. Але ніяких доказів подібних заяв, що в першому, що в другому випадку не було.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

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