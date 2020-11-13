Известная российская модель и актриса Яна Кошкина, которую многие считают "невестой" шоумена Гарика Харламова, удивила откровенным образом

Знаменитость на своей странице в Инстаграм похвасталась новой гифкой, сообщает Politeka.net.

По словам девушки, ей нравятся все времена года, однако зимой ей не нравится то, что приходится надевать много одежды.

"Я люблю любое время года, но если бы зимой можно было бегать в летних платьях, то это время года, для меня однозначно, было бы самым лучшим...🌸❄️👙 С детства не любила носить много одежды... Мне почему-то физически становится тяжело и грустно. В моей гардеробной нет рукавиц, зимних сапог, больших пуховиков и даже колготок. Отсутсвие мозгов это, или закалённость - обсуждать не будем..., но у меня к вам просьба, не делайте как я, будьте умнее 😂🥶 P.S. А что из одежды никогда не встретить в вашем гардеробе?)", – подписала гифку звезда.

Для съемки видео Кошкина выбрала летнее платье с ягодным принтом, которое тесно облегает ее умопомрачительную фигуру. Особенно выделяется пышный бюст модели и ее щедро накрашенные глаза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official)

Фанаты моментально отреагировали на новую фотографию красавицы.

"Секси😍😍😍 С такой фигурой я бы любила только лето😍 Ого ) ягодки созрели ☺️😄 Вот это ГЛАЗА 🔥 А как вы переносите зиму без тёплых вещей? Красивое платье👍🍓🍓🍓 Очень красивые и выразительные глаза😊🤗 🔥вах Ну че сказать, захотелось в боулинг Глазки такие как будто зиму видишь в первый раз в жизни) 🤤🤤🤤😍😍😍😍😍😍😍😍 Раньше в моём гардеробе нельзя было встретить и даже предположить, что у меня будет водолазка🙈, задыкалась от них🤪. Но парню нравится водолазки на мне, теперь у меня их аж три😅 Всё таки ты купила это платье!!))😉🔥 Вот это пошуршала Яна) Я обожаю когда мало одежды. Летом ваще голый гоняю по дому, из одежды только серьга в ухе и пирсинг на сигаре) ", – пишут поклонники.

Ранее мы сообщали, что Яна Кошкина в шелковой накидке черного цвета, обнажив свое главное "достоинство". Ради эффектного кадра девушка, которой приписывают бурный роман с шоуменом Гариком Харламовым, держит в руке бокал вина.

"Всхуднула немного за 10 дней без зубов мудрости) такое фото без фильтров пойдёт, нет? На ночь глядя, встретились сейчас с подружкой, щебечем о девичьих переживаниях..", - подписала Кошкина жаркий снимок в своем микроблоге.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

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