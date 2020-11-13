Известная российская модель и актриса Яна Кошкина, которую многие считают "невестой" шоумена Гарика Харламова, решилась на откровение
Об этом пишет Politeka.net соссылкой на страницу девушки в Инстаграм.
Кошкна решила поотвечать на вопросы фолловеров. Не обошлось конечно же и без нашумевшей темы.
«Что с Гариком?» - спросили артистку.
Кошкина при этом намекнула на скорый новый "роман".
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«С каким именно? Такое ощущение, что пресса меня «женит» со всеми популярными Гариками) интересно, кто будет следующим?» - отшутилась Кошкина.
Напомним, после развода Гарика Харламова с актрисой Кристиной Асмус, его заметили в компании Кошкиной на вечеринке. После этого СМИ окрестили Яну Кошкину «невестой» Харламова и стали писать об их романе.
При этом сам шоумен такие догадки опроверг.
«Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, при том что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко», — признался шоумен.
Напомним, ранее СМИ писали о романе Кошкиной с Гариком Мартиросяном. Сообщалось, что он якобы влюбился в нее по уши и даже подарил элитную квартиру. Но никаких доказательств подобных заявлений, что в первом, что во втором случае не было.
Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".
Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".
Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "Сразу в жар бросило!"
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