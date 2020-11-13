В кінці жовтня актриса Христина Асмус і комік Гарік Харламов офіційно розлучилися. Тепер справа за малим (хоча, тут як подивитися) - поділити майно

Як передає Politeka.net, в Instagram бурхливо обговорюють розлучення артистів, а особливо - кому ж дістанеться чотириповерховий будинок в престижному районі, в який вони переїхали з семирічною донькою тільки цієї весни.

До речі, Харламов купив таунхаус на Рубльовці площею 410 кв. метрів ще в 2014 році - весь цей час в будинку йшов ремонт. Особняк був побудований на одній з найбільших ділянок в селищі, схожі будинки в тому ж місці коштують 90-100 млн рублів.

Як би там не було, але зараз особняк в розпорядженні Христини і їх з Гаріком дочки Анастасії.

"Думаєш, на будинок заробила я? У нас в родині бюджет розподілений так: все, що заробляє Гарік, спільне. Все, що заробляю я, моє", - раніше заявляла Асмус в розмові з письменником Олександром Ципкіним.

Користувачі з жаром коментують цю, на їхню думку, несправедливу "поділку".

"🤔Ннндаа! Клоунам і співакам відмінно платять! Світ зійшов з розуму! 🤪"

"Підстава.... вона мені відразу не сподобалася! Ще з Інтернів..."

"Хороша ставка. 👏"

"Так мужики працюють працюють і залишаються ні з чим"

"Нажила 😂"

"Нагнула аленяку )))😂"

"Гарік віддасть половину грошима, Асмус 👑 дуже зараз потрібні гроші"

"Мені шкода мужика..."

"Обдерла до нитки" - " залишив будинок дружині і дочці, так і повинно бути. Потім все одно доньці дістанеться" - "а що треба було дружину з дитиною виселити, а самому залишитися в будинку? А кому ще залишати?"- "так нехай з татом живе, не бачу проблем) Мама все одно зайнята постійно, навіть на 1 вересня до дитини своєї не приїхала😅"

Раніше ми повідомляли, Асмус поскаржилася шанувальникам на те, що мерзне в своєму величезному будинку.

"Вийшла я сьогодні о 5 ранку на зйомки, а на вулиці -2!! 🥶 Ну блін.., я так не граю 🤪 найнеприємніший час для мене починається... 🙈 До весни я буду як зомбі. І півроку спати в обнімку з обігрівачем (ну хоч з кимось😂 😂 😂)", -йдеться в її пості в Instagram.

Нагадаємо, що Асмус показала, як змінилася їх з Харламовим дочка після розлучення, кадри.

Також Politeka писала, що Асмус після " весілля "заморила безглуздим виглядом в червоній комбінації:" обожнюю...".