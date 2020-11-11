Скандальная российская актриса Кристина Асмус огорошила поклонников признанием, почему в ближайшее время она будет «как зомби»
Как сообщает Politeka, фотографию красотка разместила у себя на странице в Instagram.
«Вышла я сегодня в 5 утра на съёмки, а на улице -2!! 🥶 Ну блин.., я так не играю 🤪 Самое неприятное время для меня начинается... 🙈 До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то 😂😂😂)», - говорится в сообщении.
Более того, Асмус призналась – она «мерзлячка». Поэтому даже летом спит при закрытых окнах.
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«Я не люблю холод 🥴 Всегда и везде мерзну. По мне лучше +53, чем +12. Даже +18 для меня - холодрыга ❄️ Я не люблю верхнюю одежду, кофты, шапки и носки 🧦🧣 Ветер - вообще мутный какой-то 😂 Я никогда не сплю под кондиционером и с открытым окном, даже летом. Короче, я ппц какая мерзлячка. Всё, ухожу в спячку до весны 🐻 И главное как мучительно дооолго тянется это время. И как быстро пролетает весна/лето», - говорится в тексте сообщения.
В то же время многие из поклонников звезды признались, что также стараются не попадать на холод, потому что не любят его.
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