Скандальная российская актриса Кристина Асмус огорошила поклонников признанием, почему в ближайшее время она будет «как зомби»

Как сообщает Politeka, фотографию красотка разместила у себя на странице в Instagram.

«Вышла я сегодня в 5 утра на съёмки, а на улице -2!! 🥶 Ну блин.., я так не играю 🤪 Самое неприятное время для меня начинается... 🙈 До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то 😂😂😂)», - говорится в сообщении.

Более того, Асмус призналась – она «мерзлячка». Поэтому даже летом спит при закрытых окнах.

«Я не люблю холод 🥴 Всегда и везде мерзну. По мне лучше +53, чем +12. Даже +18 для меня - холодрыга ❄️ Я не люблю верхнюю одежду, кофты, шапки и носки 🧦🧣 Ветер - вообще мутный какой-то 😂 Я никогда не сплю под кондиционером и с открытым окном, даже летом. Короче, я ппц какая мерзлячка. Всё, ухожу в спячку до весны 🐻 И главное как мучительно дооолго тянется это время. И как быстро пролетает весна/лето», - говорится в тексте сообщения.

В то же время многие из поклонников звезды признались, что также стараются не попадать на холод, потому что не любят его.

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