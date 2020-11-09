Популярная российская актриса Кристина Асмус рассказала о завершающемся этапе в ее жизни

Как сообщает Politeka.net, об этом она рассказала у себя в Инстаграм. Асмус вернулась к съемкам фильма «Джон», в котором она снимается вместе с Алексеем Чадовым и Виктором Сухоруковым. Как известно, Чадов также выступает сценаристом и режиссером в фильме.

«Наконец-то после большого перерыва я сюда вернулась. И сегодня последняя смена и у моей героини, и вообще у проекта. Очень я это кино полюбила. И очень его жду. Вроде как выходит в следующем году», - отметила Кристина, сидя в своем вагончике перед началом съемки.

Актриса была одета в теплый свитер, ее голос немного охрип.

«Сегодня мы снимаем финал. Такое бывает редко, что в последнюю смену снимается последняя сцена в кино. Обычно все снимается не в хронологическом порядке. Но вот такое совпадение. Снимаем мы на улице, очень холодно. Мне даже термобелье дали. Я очень надеюсь, что у меня еще что-то сверху будет, потому что болеть мне нельзя. У меня еще параллельно съемки второго проекта и третий скоро стартует, поэтому, надеюсь, утеплят меня сегодня», - заявила звезда.

Отметим, что совсем недавно Асмус переболела китайским вирусом. Девушка тяжело перенесла болезнь.

Напомним, что беда случилась с разведенной Кристиной Асмус, на лице остался заметный след: «Харламов руку приложил».

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