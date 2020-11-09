Популярная российская актриса Кристина Асмус показала подросшую дочку от Гарика Харламова

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала фото, на котором 6-летняя Настя позировала в симпатичном платье, колготках и сапожках. Волосы девочки были распущены.

«А какие плакаты висели у вас в комнате в детстве?», - подписала фото звезда.

За короткое время пост собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях оставили массу комплиментов маленькой принцессе.

«Такая девчушечка классная», «Красотка маленькая», «Дочка у вас красавица», «Прикид мне нравится», «Ангелочек чудо!», «Не похожа на Гарика совершенно, да и на вас тоже», «Маленькая красотка», «Большая уже!», «На папу похожа», «Ну какая же красотка! Цветочек любимый!», «Вся в маму», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что после развода девочка сильно подросла и изменилась. Как известно, Харламов и Асмус решили остаться друзьями, чтобы их расставание не повлияло на дочь.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус продолжает эпатировать публику новыми нарядами. Актриса регулярно делится свежими кадрами с шоу «Золото Геленджика», в котором она снималась больше месяца. В этот раз Асмус одели в облегающий розовый наряд и белый парик.

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