Телеведуча Ольга Фреймут розповіла про стрес, який пережила, і чому тривога досі її не відпускає

Як передає Politeka.net, 38-річна Фреймут в ефірі YouTube-програми "Валерій Вечірній" відверто поділилася своїми страхами.

Як відомо, зірка в кінці літа перехворіла китайським вірусом - тоді ще багато українців здивувалися, знаючи обережність і охайність Ольги - навряд чи дівчина гребувала милом або захисною маскою. Однак, все ж телеведуча заразилася. Раніше вона розповідала, що все почалося з сильного головного болю, а потім "почало викручувати і пекти ребра", підвищилася температура.

Нині зірка бадьориться, хоча й досі згадує пережите зі страхом.

"Якщо Фреймут вижила - значить, все буде добре (посміхається, - ред.)", - зауважила Ольга в бесіді з ведучим.

Проте, додала, що, побоюючись повторного зараження, перестала бувати в громадських місцях: "Я після ковіда ще більше переживаю, в масках ходжу, нікуди не виходжу... у людні місця - боюся людей"

За словами Фреймут, підступність вірусу полягає в тому, що він "виснажує і дуже емоційно впливає".

Ольга вважає, що епідемія "ніколи не закінчиться - і нам доведеться адаптуватися". З огляду на те, що перехворілий раз може цілком захворіти і в другий, - Фреймут має намір "вколоти вакцину", як тільки та з'явиться. У цьому дівчина сподівається на британських вчених - до якості російських або китайських препаратів телеведуча ставиться із сумнівом.

"Я не хочу ще раз перехворіти. Кажуть, що вдруге - ще гірше, ніж вперше", - зазначила Ольга.

Раніше ми повідомляли, хвороба Фреймут випала якраз на початок чергового сезону "Танців з зірками", учасницею якого вона стала. Перші два ефіри Ользі та її партнеру Іллі Падзіні (який, до речі, також тоді заразився) довелося танцювати у дворі будинку телеведучої - щоб не наражати на небезпеку інших учасників шоу.

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