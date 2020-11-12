Легендарная украинская телеведущая Оля Фреймут впечатлила роскошной фигурой, примеряв один лишь пиджак
Как рассказывает Politeka, фотографии со звездой были опубликованы на ее фан-странице в Instagram.
Так, на снимке Фреймут позирует, сидя в кресле. Как можно заметить, на знаменитости лишь одни штаны и пиджак. При этом звезда демонстративно смотрит куда-то в сторону.
Также на странице опубликована фотография, на которой Фреймут все в том же наряде, но уже сидя на полу.
Поклонники знаменитости активно лайкали кадры с кумиром, но не спешили его комментировать.
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До этого сообщалось, что украинская теледива Ольга Фреймут, звезда "Ревизора", решила преподать украинцам урок этикета, однако сама немного просчиталась
"Этикет - рекомендует, а не обязывает. Но, культурно ли ходить в гостиничных тапочках дома? Нет. Все: тапочки, халаты, шампуни неодноразовых банках, шторы ... - все это собственность отеля. И если мы что-то забираем, то совершаем кражу. На мне тапочки из отеля - старые запасы, которые использовала в "образовательных целях", - объяснила в подписи сама Фреймут.
Напомним, Фреймут на фоне Никитюк опозорилась на "Танцях з зірками", видео нового фиаско.
Как сообщала Politeka, Фреймут из "Танців з зірками" убила наповал резким высказыванием.
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