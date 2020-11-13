Тетяна Кравченко, полюбилася багатьом завдяки ролі Валюхи в серіалі "Свати", захопила мережу

Як передає Рoliteka.net, яскраві кадри з'явився на фан-сторінці в Instagram, і були бурхливо зустрінуті користувачами мережі.

"Ось вона справжня любов ❤️😻», - підписані фото.

Валюха зображена поруч зі своїм серіальним чоловіком, якого зіграв Федір Добронравов. Вони сміються і обіймаються. При цьому видно, що у Івана Будька чимось вимазане обличчя.

Зіграти подружню пару в серіалі у них дейсвітельно вийшло чудово.

А що стосується реального життя, то Федір Добронравов вже багато років щасливий у шлюбі з Іриною Добронравової (працює дитячим вихователем). У подружжя є двоє синів-Віктор та Іван, які пішли по стопах батька і обрали для себе акторське ремесло.

Також у Добронравова є внучка Варвара.

А ось подружнє життя Тетяни Кравченко не склалося. Першим її чоловіком став Володимир Лавинський, який працював художником-постановником Школи-студії МХАТ. Разом вони прожили два роки.

Другий чоловік-Дмитро Гербачевський, продюсер "Ленфільму". У шлюбі з ним Кравченко прожила 6 років. У подружжя народилася Анна, єдина дочка Тетяни. Вона з'явилася на світ в 1986 році в Ленінграді.

Однак цей шлюб теж розпався. Повідомляється, що чоловік навіть піднімав на Тетяну руку.

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