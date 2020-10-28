Знаменитая актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась миллионам телезрителей ролью Валюхи в сериале "Сваты", заинтриговала новым фото

После невероятного успеха сериала многие фанаты видят в актрисе чуть ли не самого близкого человека, пишет Politeka.net, ссылаясь на одну из многочисленных фан-страниц знаменитости в Инстаграм.

Вот и на этот раз Татьяна сфотографировалась на улице. И несмотря на проступающие на лице морщины, ее улыбка светится счастьем, а в руках Кравченко держит три роскошные розы.

"Разумная доля тщеславия творческому человеку вообще необходима. Она в любой профессии нужна... Идти вперед, быть лучшим... 🙏🏼❤️", – подписано фото.

Фанаты наперебой засыпали свою любимицу восторженными комментариями, в которых пишут о своей любви и преданности к "Валюхе". Однако, некоторые из них сомневаются, что на этот раз обошлось без специального грима - Татьяна выглядит на снимке заметно постаревшей.

"Здоровья вам, счастья, долголетия и новых ролей. Радуйте нас вашим творчеством Я вас обожаю❤️ 👍👍👍😍😍😍😍😍🙌🙌🙌 Вы простой народный артист ❤️ мое вам почтение ❤️ Вы невероятно красивы и добры! Здоровья вам и радости во всем! Люблю вас и обожаю! 👏👏👏💐🔥 А где же любимые георгины ??!😂 Так любит народ не каждого актера.и не за творчество и талант.вернее не только .здесь .со мной согласятся все.здесь нечто большее. Всенародная любимица👏👏👏 талантище, ваши Сваты это просто лучшее позитивное творение. Спасибо Вам и всем кто создал такой замечательный сериал. Я, вас очень люблю!!! Любимая актриса!!! Здоровья вам!!! Татьяна,творческих успехов.Вы прекрасны Как я Вас люблю😍😍😍😍😍. Просто от души пишу об этом. Вы замечательная!!! Здоровья Вам и всех благ. Дорогая Вы наша , пусть всё плохое обходит Вас стороной , радуйте нас своей непревзойдённой игрой Ой какая красота! Татьяна Эдуардовна!!! Хорошая наша, любимая актриса!!! ❤️ Счастья Вам и здоровья!!! С нетерпением ждём новых Сватов!!! 👏👏👏 Актриса просто от Бога!!! Это грим ? Выглядеть на 75.", – написали поклонники.

Ранее мы сообщали, что Татьяна Кравченко восхитила видом в купальнике. Снимок появился в социальной сети "Инстаграм" на фан-странице, посвященной артистке.

«Доброе утро ☀️🙏🏼 Последние деньки лета и отпусков. Ещё чуть-чуть и состоится встреча в стенах любимого театра», - подписано фото.

На снимке Кравченко позирует на фоне водеома, видно, что она только вышла из воды.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».